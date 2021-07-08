Гордон обрушился с критикой на состояние украинских поездов

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» обрушился с критикой на состояние украинских поездов, обвинив руководство государственной компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в коррупции и отсутствии реформ в отрасли. Трансляция его выступления доступна на YouTube.

По мнению знаменитости, большинство вагонов «в цивилизованной европейской стране» до сих пор не оснащены кондиционером, при том что внутри температура может достигать 44 градусов по Цельсию. «То, что происходит в "Укрзализныце" — это ворье на ворье, это ужас», — сказал Гордон.

Он отметил, что даже в элитных поездах наподобие «Интерсити» запах от туалета разносится на весь вагон, сами составы представляют из себя «сплошную рухлядь», но при этом члены наблюдательного совета компании получают премии в миллионы гривен. «Перевозки резко сократились, как грузовые, так и пассажирские, пути разбиты, не справляются с потоком, надо менять», — отметил журналист.

В апреле датский турист по имени Йоханнес Андерсен (Johannes Wamberg Andersen) рассказал подписчикам, что ему пришлось лично мыть окна в одном из украинских поездов. Чтобы справиться с многолетней грязью, турист воспользовался шваброй.