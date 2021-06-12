На Украине пассажир поезда умер после падения с верхней полки

Пассажир поезда Рахов — Киев умер через несколько часов после того, как посреди ночи упал с верхней полки. О происшествии на своем сайте сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»).

Инцидент произошел около трех часов ночи. Вначале мужчина сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Однако под утро ему стало хуже. Поездная бригада вызвала медиков на ближайшей станции, в городе Фастов в Киевской области, но те по прибытии констатировали смерть пострадавшего. Телесных повреждений при осмотре не обнаружено.

Причины смерти пассажира выясняют правоохранительные органы и железнодорожники. В сообщении отмечается, что полка, с которой упал мужчина, оборудована ремнями безопасности, но он ими не воспользовался.

В апреле датский турист по имени Йоханнес Андерсен (Johannes Wamberg Andersen) рассказал подписчикам в Facebook, что ему пришлось лично мыть окна в поезде на Украине. Чтобы справиться с многолетней грязью, турист воспользовался шваброй.