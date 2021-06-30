Гордон раскрыл возможную причину ухода Пугачевой от Киркорова к Галкину

Украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл возможную причину ухода певицы Аллы Пугачевой от певца Филлипа Киркорова к юмористу Максиму Галкину. Об этом он рассказал в своем видеообращении к певцу, запись опубликована на его YouTube-канале.

Журналист посоветовал Киркорову брать пример с Пугачевой, назвав ее великой женщиной. Он отметил, что певица никогда не высказывалась на тему присоединения Крыма и не ездила туда.

«Ты хоть раз слышал, чтобы она что-то плохое об Украине сказала? Может быть, поэтому Алла Борисовна отписалась от тебя в Instagram? Может быть, поэтому Алла Борисовна променяла тебя на Максима Галкина?» — обратился ведущий к певцу.

Гордон также подчеркнул, что украинцы будут ходить на концерты Киркорова, если он публично извинится перед ними и признает, что «Крым принадлежит Украине».

Ранее сообщалось, что Киркорова признали угрозой нацбезопасности Украины. Комментируя решение официального Киева, артист предположил, что местные чиновники таким образом «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на националистической пропаганде». В СБУ Украины пояснили, что артист не раз высказывался в поддержку присоединения Крыма к России. Кроме того, он регулярно выступал в Крыму, приезжая туда не через Украину.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией.