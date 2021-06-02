У тещи Владимира Соловьева нашли квартиру за десятки миллионов рублей

Жительница Москвы, приходящаяся тещей российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, владеет дорогостоящей квартирой в центре Москвы, сообщает Sobesednik.ru со ссылкой на данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Как выяснило издание, с 2018 года в собственности женщины находится квартира на улице Земляной Вал. До этого времени жилплощадь числилась на балансе города Москвы, однако затем была передана родственнице Соловьева. Каким образом это произошло — путем продажи или другим способом, неизвестно. Sobesednik.ru нашел аналогичные квартиры в той же локации, они стоят десятки миллионов рублей, в среднем около 30 миллионов.

В начале 2021 года в ряде СМИ появилась информация о заработках Соловьева: якобы он получает более 52 миллионов рублей в год. Журналист назвал эти данные чушью. При этом он подчеркнул, что из федерального бюджета на его зарплату никаких средств не выделяется, а все доходы обеспечиваются за счет высоких рейтингов программ, в которых он выступает ведущим.

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