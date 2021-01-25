Панин обматерил рассказавших о пьянстве актера на похоронах матери СМИ

Актер Алексей Панин вместе с дочерью записал гневное видеосообщение, в котором обматерил СМИ, рассказавших о его пьянстве на похоронах матери. Артист обрушился с критикой на передачу «Звезды сошлись» на НТВ, пишет «Комсомольская правда» в понедельник, 25 января.

Отмечается, что в эфире программы Панин признался, что попросил артиста Никиту Джигурду организовать траурную церемонию. Также актер сказал, что «в первый день был в агонии, бегал, наливал, пил», а второй день не помнит вообще. Утверждалось, что Панин «пьет горькую уже две недели», а к прощальной церемонии ничего не оказалось готовым.

«Мы посмотрели сейчас программу "Звезды сошлись", очень хочется поорать, хочется покричать. Нюся просто чуть не заплакала. Эта мразота [актриса Елена] Старостина, которая ***** — про нее просто слов нет. [Актрисе Эвелине] Бледанс, гниде, *****, я просто в рожу харкну, ***, когда я ее только увижу, гнида, сука, мразота. Мы согласились участвовать в этой программе только для того, чтобы вспомнить мою маму. Я 40 минут давал интервью о моей маме. Вырезано все! ****! Перевернуто вот так! Настолько быть способными подлецами, как канал НТВ, это надо постараться, ****! Я был на похоронах моей мамы, я хоронил мою маму. А оказывается, что ее хоронил Никита Джигурда! А эти мразоты еще кудахтают и поддакивают», — возмутился Панин в обращении.

О смерти матери артиста Татьяны Власовой стало известно 11 января. Она скончалась из-за осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией. На похороны матери Панин прилетел из Испании, где живет с дочерью Анной.