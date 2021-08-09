Украинскую легкоатлетку позвали в Россию после травли за фото с Ласицкене

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Его слова передает URA.RU.

Соловьев признался, что считает «позором» новость о том, что Магучих предстоит беседа с представителем Минобороны Украины из-за фото с россиянкой после соревнований. Он похвалил спортсменку, назвав ее поведение примером уважительного общения между российскими и украинскими атлетами.

8 августа стало известно, что фото Магучих и Ласицкене вызвало неоднозначную реакцию на родине украинской спортсменки. В Минобороны страны пообещали провести беседу со спортсменкой. Магучих также является военнослужащей армии Украины.

7 августа Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Играх в Токио. Магучих выиграла бронзовую медаль. После соревнований спортсменки обнялись.