Легкоатлетка Ласицкене обнялась с соперницей-украинкой после победы на Олимпиаде

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отпраздновала золото на Олимпиаде в Токио вместе с соперницей-украинкой Ярославой Могучих. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований. Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. 19-летняя Могучих показала третий результат.

Финал соревнований прошел ранее 7 августа. Ласицкене впервые участвовала в олимпийском турнире.

Ласицкене — трехкратная чемпионка мира. За месяц до Игр в Рио-де-Жанейро россиянка квалифицировалась для участия в Олимпиаде, однако была вынуждена пропустить соревнования на фоне отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Олимпиада в Токио завершится в воскресенье 8 августа. Изначально Игры должны были состояться еще летом 2020-го, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.