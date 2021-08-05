На Олимпиаде в Токио установили новый суточный максимум заражений COVID-19

На Олимпиаде Токио-2020 установлен очередной суточный максимум заражений коронавирусом. За последние сутки COVDI-19 выявили у 31 человека. Об этом говорится в ежедневном отчете оргкомитета Олимпийских игр.

Это максимальное значение с начала турнира. Предыдущий рекорд — 29 случаев за сутки — был выявлен в среду, 4 августа.

Сообщается, что среди заразившихся — еще одна спортсменка из Греции, которая выступает в синхронном плавании. Число положительных случаев в этой группе достигло шести. Оргкомитет «Токио-2020» принял решение отстранить греческих синхронисток от соревнований.

В сборной России на Олимпиаде новых случаев не выявлено. Общее число заражений COVID-19 на Олимпиаде в Токио составило 353.

Ранее стало известно, что российская прыгунья Мария Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту. С третьей попытки она преодолела планку 1,95 метра. Всего в финале выступят 14 спортсменок. Финал состоится 7 августа, в 13:35 мск.