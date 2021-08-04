Российская синхронистка установила историческое достижение на Олимпиаде в Токио

Россиянка Светлана Ромашина установила историческое достижение, став самой титулованной синхронисткой планеты. Ее статистика доступна в Telegram-канале российской команды.

После победы на Играх в Токио в дуэте со Светланой Колесниченко 31-летняя спортсменка стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Таким образом, по количеству наград она обогнала Анастасию Давыдову и Наталью Ищенко, на счету которых по пять золотых медалей.

Ранее 4 августа Ромашина и Колесниченко завоевали золото на соревнованиях дуэтов на Играх в Токио. Отечественные спортсменки опередили пары из Китая и Украины.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020-го, однако были перенесены на фоне пандемии коронавируса.