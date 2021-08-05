Перепутавший музыку на выступлении российских синхронисток диджей заплакал

Диджей, перепутавший музыку на выступлении российских синхронисток на Олимпиаде в Токио, заплакал в гостинице. Об этом рассказала двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина на своей странице в Instagram.

«Только что разговаривала с диджеем, который вчера включал музыку, он попросил прощения. Сказал, что это ошибка компьютера, что он переустановил программу, заново скачал всю музыку, а также что больше такого не повторится. Я сказала, что вчера плакала, и он сказал, что плакал в гостинице», — поделилась спортсменка.

Ранее Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов на Олимпиаде. Они показали первый результат, набрав 97,9000 балла. При этом из-за неполадок с музыкой российские спортсменки были вынуждены дважды выходить на старт. Девушки рассказали, что случилась техническая накладка, так как диджей перепутал композицию.