Губерниев нашел причину ошибки с музыкой российских синхронисток на Олимпиаде

Телекомментатор Дмитрий Губерниев нашел причину ошибки с музыкой российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной на Олимпийских играх в Токио. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Губерниев заявил, что весь мир ждет поражения россиянок на Олимпиаде в синхронном плавании, так как в группе они не проигрывали с 1998 года, а в дуэте — с 2001-го. «Такие вещи выбивают команду, но я очень надеюсь на двух Свет. Будет сложно, потому что нюансы, связанные с раздолбайством, к концу будут только увеличиваться», — посчитал он.

Ранее 2 августа Колесниченко и Ромашина выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов на Олимпиаде. Они показали первый результат, набрав 97,9000 балла. Второе место заняли китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, имея в активе 96,2333 балла. На третьем месте расположились украинки Марта Федина и Анастасия Савчук — 94,9333 балла.

При этом из-за неполадок с музыкой российские спортсменки были вынуждены дважды выходить на старт. Спортсменки рассказали, что случилась техническая накладка, так как диджей перепутал трек.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.