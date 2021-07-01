Тренер российских синхронисток объяснила запрет медведей на купальниках

Тренер российских синхронисткок Татьяна Данченко объяснила запрет на выступление ее подопечных в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит РБК.

Данченко заявила, что перед Олимпиадой российская команда должна была выслать на согласование с Международным олимпийским комитетом (МОК) эскизы купальников и музыку. В МОК посчитали, что медведь ассоциируется с Россией, поэтому в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) он не может быть изображен на экипировке. «Мы его переделали, ничего в этом страшного нет», — отметила тренер.

О запрете ранее 1 июля рассказала пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Спортсменка заявила, что команда была ко всему готова, а технические элементы остаются такими же сложными и интересными.

Из-за санкций WADA российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом. На Олимпиаде в Токио не будет использоваться и гимн России.

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