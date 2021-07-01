Российским синхронисткам запретили выступать на ОИ в купальниках с медведем

Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио в купальниках с изображением медведя. Об этом ТАСС рассказала пятикратная чемпионка ОИ Светлана Ромашина.

Это произошло из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), по которым россиянам запрещено демонстрировать государственные символы. «Но это не главное — программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», — добавила Ромашина.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа. В синхронном плавании разыграют два комплекта наград. Ромашина выступит в дуэте со Светланой Колесниченко.

Из-за санкций WADA российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом. На соревнованиях не будет использоваться и гимн России.