Ростовский стадион получил новое имя в честь олимпийского чемпиона

В Ростове-на-Дону бывший стадион «Труд» получил новое имя в честь чемпиона Олимпийский игр 1988 года в Сеуле, метателя молота Сергея Литвинова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Распоряжение переименовать стадион подписал глава региона Василий Голубев. Известно, что инициативу поддержали заслуженные мастера спорта по легкой атлетике и призеры Олимпийских игр.

Сергей Литвинов — заслуженный мастер спорта СССР. Помимо золотой медали в Сеуле, в его активе — две победы на чемпионатах мира, а также серебро Олимпиады 1980 года. По завершении спортивной карьеры спортсмен приступил к тренерской деятельности и работал с сыном — Сергеем Литвиновым-младшим. В 2013 году Литвинов-младший стал чемпионом России в метании молота.

В августе 2020 года власти Саратова предложили переименовать Большую Казачью улицу в честь народного артиста СССР Олега Табакова, так как именно там находился театральный кружок, где занимался будущий актер и режиссер. Изменение могло стать для улицы седьмым по счету, однако местные жители захотели оставить прежнее название.