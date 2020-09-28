Два подмосковных стадиона открыли после реконструкции — Центральный стадион в Одинцове и «Труд» в Ивантеевке, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 28 сентября.

По его словам, данные объекты крайне востребованы у местных жителей и стали одними из главных центров развития спорта в своих муниципалитетах.

«Оба объекта заметно преобразились и получили новое оснащение. Первыми все новшества оценили наши профессионалы — члены сборных команд и воспитанники спортшкол», — сказал Терюшков.

Центральный стадион в Одинцове ремонтировался с 2017 года. На объекте построили спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол. На базе этого объекта развиваются секции футбола, баскетбола, волейбола и легкой атлетики, говорится в сообщении. «Труд» также оснастили универсальной спортивной площадкой.