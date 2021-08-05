Россиянка Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде

Российская прыгунья Мария Ласицкене вышла в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественная легкоатлетка с третьей попытки преодолела планку 1,95 метра. Всего в финале выступят 14 спортсменок. Финал состоится 7 августа, в 13:35 мск.

Ранее россиянка Светлана Ромашина установила историческое достижение на Олимпиаде, став самой титулованной синхронисткой планеты. 31-летняя спортсменка стала шестикратной олимпийской чемпионкой.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020-го, однако были перенесены на фоне пандемии коронавируса.

