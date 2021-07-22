Фетисов ужаснулся незнанием россиянами отечественных олимпийцев

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов ужаснулся результатам исследования ВЦИОМ об интересе россиян к Олимпиаде. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Согласно данным ВЦИОМ, 97 процентов жителей России не могут назвать ни одного отечественного олимпийца. Один процент опрошенных вспомнил легкоатлетку Марию Ласицкене.

«Всех этих экспертов из ток-шоу у нас, наверное, знают, а вот наших олимпийцев — нет. А ведь стране нужны герои, ей нужно рассказывать о них с утра до вечера, если мы хотим, чтобы у подрастающего поколения были кумиры — не выдуманные, а создавшие себя сами», — заявил Фетисов. Он также напомнил, что подобные цифры — результат неудовлетворительной работы спортивных руководителей.

Ранее Фетисов также поделился мнением о проблемах отечественного футбола. В частности, он напомнил, что уровень мастерства футболистов не соответствует высоким ожиданиям болельщиков.

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и продлится до 8 августа.