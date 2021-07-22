Названа главная проблема российского футбола

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал главную проблему российского футбола, передает LIFE.

По мнению Фетисова, качество игры спортсменов не соответствует ожиданиям большинства россиян. «У нас же все время завышенные ожидания о том, что наши футболисты обязательно всех вокруг обыграют. На чем эти ожидания основаны — непонятно», — объяснил он.

Депутат отметил, что в самой организации футбола необходима система. Он рассказал, что работал «в самой успешной в своё время спортивной организации». Спортсмены играли хорошо, но их тренеров все равно уволили, отметил Фетисов. В этом заключается философия профессионального спорта, считает хоккеист. «Нельзя поменять команду — проще поменять тренера», — заключил он.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020,проходившем с 11 июня по 11 июля в 11, российская сборная под руководством Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B. Позже Российский футбольный союз объявил об уходе Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

Ранее Фетисов прокомментировал увольнение Черчесова. По его мнению, причины невезения сборной заключаются не в фигуре тренера, а в системе российского футбола.