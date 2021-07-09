Фетисов прокомментировал увольнение Черчесова

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал увольнение главного тренера сборной Росиии по футболу Станислава Черчесова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, причины неудач сборной кроются не в фигуре Черчесова, а в системе российского футбола.

Фетисов отметил, что он не знает, почему Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с тренером. «Может быть, неудовлетворительный результат на чемпионате Европы <...> Может быть, нашли крайнего — одна из причин, но проблема не в этом, проблема в системе нашего футбола — она просто не стимулирует футболистов играть хорошо. Это мое мнение», — подчеркнул он.

Ранее Российский футбольный союз объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Увольнение связано с провалом команды на чемпионате Европы. По словам президента организации Александра Дюкова, решение было принято совместно с тренером.

