Актер и бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров отреагировал на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит Sport24.

Тактаров рассказал о помешавшем работе Черчесова «сталинском подходе». «Даже вот с вами, журналистами, как он разговаривал, думая, что все его солдаты, а он командир. Это хамское поведение ни в какие ворота не лезло», — посчитал он. Актер добавил, что национальной команде требуется умный тренер, который умеет работать с непростыми футболистами.

Черчесов был уволен ранее 8 июля. В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что решение было принято совместно с тренером.

Специалист 2 июля провел пресс-конференцию, где заявлял, что остается главным тренером сборной. Он отказался признавать ошибки, а также назвал себя полевым командиром.

Черчесов возглавлял сборную России с декабря 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.