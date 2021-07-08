Министр спорта оценил отставку Черчесова и назвал план спасения футбола России

Министр спорта Олег Матыцин оценил отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

Министр посчитал, что время Черчесова истекло, так как российскому футболу нужны перемены, и назвал план спасения сборной страны. По его мнению, необходимо проанализировать принципы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, а также взаимодействие с профессиональными клубами. Матыцин добавил, что это поможет создать сильную команду.

Черчесов был уволен ранее 8 июля. В Российском футбольном союзе заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом. Бывший тренер сборной отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.

Черчесов возглавлял сборную России с декабря 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.