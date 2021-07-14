Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба возглавил список вызывающих наибольшее доверие спортсменов. Данные приводятся на сайте исследовательского холдинга Romir.

Футболист поднялся на семь строчек по сравнению с майским рейтингом. Предыдущий лидер — двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева — теперь занимает второе место. На третьем месте расположился игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин.

В рейтинг также попали бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов, гимнаст Алексей Бондаренко и боксер Костя Цзю.

В опросе участвовали жители городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте старше 14 лет.

Дзюба является капитаном «Зенита» и сборной России. Вместе с сине-бело-голубыми он трижды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. В составе национальной команды форвард дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.