Дзюба оказался лучшим в борьбе на втором этаже на Евро-2020

Нападающий сборной России Артем Дзюба стал лучшим в борьбе на втором этаже по итогам прошедшего чемпионата Европы. Об этом сообщает «Чемпионат.com» с ссылкой на портал InStat.

32-летний форвард российской сборной 72 раза пытался вступить в единоборство в воздухе. По этому показателю он обходит финалиста Евро-2020 в составе сборной Англии Гарри Кейна, на счету которого 68 попыток. При этом англичанин провел на четыре матча больше, чем Дзюба.

Дзюба лидирует и по количеству успешных единоборств на втором этаже. 39 попыток россиянина увенчались успехом. Его ближайший преследователь по данному показателю — защитник сборной Дании Симон Кьер.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественные футболисты одержали лишь одну победу на турнире, переиграв финнов с минимальным счетом.

Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. На клубном уровне форвард представляет «Зенит».