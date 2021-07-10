Черчесов оценил игру Дзюбы на Евро

Бывший главный тренер сборной России оценил игру капитана команды Артема Дзюбы на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что не может предъявить претензий футболисту, так как тот максимально выкладывался и на поле, и на тренировках. Черчесов напомнил, что Дзюба забил на турнире один мяч и отдал одну голевую передачу, а также выиграл много верховых единоборств.

Черчесов также отметил, что лидерство Дзюбы по попаданию в офсайды на групповом турнире ничего не значит. По его мнению, превосходство россиянина над конкурентами (семь против четырех у группы футболистов из других сборных) незначительное.

Дзюба провел на турнире три матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Сборная России заняла последнее место в группе и вылетела с турнира. Черчесов 8 июля был уволен с поста главного тренера.