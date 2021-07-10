Черчесов объяснил желание дать пресс-конференцию после Евро

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил желание дать пресс-конференцию после вылета команды с чемпионата Европы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что хотел донести до болельщиков свою точку зрения, причем сделать это нужно было непременно в прямом эфире. «Есть ситуации, когда, допустим, говоришь с хорошо знакомыми журналистами — и остальные скажут: "Ну конечно, вот как красиво все они там вместе нарисовали". Когда же ты в прямом эфире, то такое никому в голову не придет», — заявил Чересов.

Он также отметил, что не жалеет об организации выступления. «Я отвечал так, как думаю. Не лукавил», — заявил Черчесов.

Пресс-конференция с участием Черчесова прошла 2 июля. На ней тренер отказался уходить в отставку и назвал себя «солдатом своей страны» и «полевым командиром». Его выступление вызвало негативную реакцию общественности, а через шесть дней РФС уволил специалиста с поста главного тренера.