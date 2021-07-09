Футболист сборной России продолжит карьеру в Европе

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев подписал контракт с леверкузенским «Байером» и продолжит карьеру в Европе. Об этом сообщает агентство «Алетейя», представляющее интересы игрока.

1 июля у голкипера истек контракт с санкт-петербургским клубом. Ранее 9 июля российские СМИ сообщали, что Лунев прибыл в Германию для прохождения медосмотра перед подписанием соглашения.

Лунев представлял «Зенит» с 2017 по 2021 год. Вместе с клубом голкипер трижды становился победителем Российской премьер-лиге (РПЛ). В 2018 году после ухода из сборной Игоря Акинфеева Лунев привлекался к играм за национальную команду. В том же году голкипер лишь пять раз появился в составе сборной как в товарищеских, так и официальных матчах и с тех пор не призывался в команду при бывшем главном тренере Станиславе Черчесове.

8 июня стало известно, что Черчесов покинул сборную России. 57-летний специалист отказался от выплаты неустойки суммой в пять миллионов евро.

