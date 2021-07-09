Черчесов отказался считать уход из сборной России увольнением

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался считать свой уход из национальной команды увольнением. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что Российский футбольный союз (РФС) не отправлял его в отставку. «Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться», — добавил Черчесов. Тренер также отметил, что его штаб выполнил все поставленные перед ним задачи.

Об уходе Черчесова из сборной стало известно 8 июля. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом. Сообщалось, что бывший тренер национальной команды отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.

Черчесов возглавлял сборную России с декабря 2016-го. Под его руководством команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.