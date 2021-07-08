Газзаев назвал риски для сборной России из-за отставки Черчесова

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал риски для национальной команды из-за отставки Станислава Черчесова. Его слова приводит ТАСС.

Газзаев назвал решение уволить тренера за год до начала чемпионата мира неоправданным, так как новый наставник поставит определенные условия для демонстрации своих возможностей. По его мнению, Черчесову необходимо было дать доработать до конца отборочного цикла к ЧМ. «Всем было неприятно, что выступление сборной на Евро было столь низкого уровня, особенно после домашнего чемпионата мира», — подытожил депутат.

Об увольнении Черчесова стало известно ранее 8 июля. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом. Бывший тренер сборной отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.

Черчесов возглавлял сборную России с декабря 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.