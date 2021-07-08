Названа помешавшая назначению двух иностранных тренеров в сборную России причина

Названа причина, помешавшая назначению немецкого тренера Йоахима Лева и португальского специалиста Андре Виллаша-Боаша, в сборную России по футболу. Ее приводит РБК со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС).

По информации издания, в РФС посчитали нецелесообразным брать тренеров, чьи финансовые запросы очень велики. Отмечается, что этих двух иностранных специалистов нет в списке кандидатов на пост главного тренера национальной команды, и переговоры с ними не велись.

Ранее 8 июля главный тренер российской сборной Станислав Черчесов был уволен со своего поста. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом и начали поиск нового тренера.

6 июля стало известно, что РФС рассматривает несколько тренеров-иностранцев на пост наставника сборной страны. Среди них назывался Лев и главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.