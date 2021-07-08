Валуев порассуждал о справедливости отставки Черчесова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев порассуждал о справедливости отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Депутат посчитал, что Черчесов не оправдал ожиданий страны, поэтому резонно остался без работы. «Не думаю, что у тренера есть какие-то претензии к РФС, например, на предмет заработной платы», — заявил он. Валуев добавил, что хотел бы увидеть играющую сборную России.

Об увольнении Черчесова стало известно ранее 8 июля. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом. Бывший тренер сборной отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.

Черчесов возглавлял сборную России с декабря 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.

