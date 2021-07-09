Черчесов отказался от пяти миллионов евро неустойки после ухода из сборной

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от компенсации за досрочное расторжение контракта с Российским футбольным союзом (РФС). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

57-летний специалист покинул свой пост, отказавшись от неустойки, сумма которой — пять миллионов евро. Контракт с Черчесовым был рассчитан до декабря 2022 года.

Об уходе Черчесова с поста главного тренера национальной команды стало известно 8 июля. Он и РФС пришли к обоюдному согласию о досрочном расторжении договора.

Под руководством Черчесова российская сборная пробилась на Евро-2020, но не сумела преодолеть групповой этап турнира. Отечественные футболисты завершили свое выступление на чемпионате Европы разгромным поражением в матче с Данией (1:4).

Черчесов руководил сборной России с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году.