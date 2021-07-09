Главного тренера футбольной сборной России решили искать через интернет

Вакансия главного тренера сборной России по футболу появилась в интернете — на портале SuperJob, сообщили «Ленте.ру» в этой компании. Основной обязанностью соискателя называют организацию поездки команды в Катар «сроком на три, в идеале — на четыре недели». Работу обещают в «дружном коллективе амбициозных профессионалов».

Зарплату предлагают высококонкурентную, но точную сумму составители вакансии решили не раскрывать. Сотрудника ищут с опытом управления коллективом от 25 человек. Он должен быть способен замотивировать команду, работая в кризисных ситуациях. Соискателю обещают регулярные командировки, направление которых будет зависеть от результатов работы. При этом в описании утверждается также, что новому тренеру придется пройти испытательный срок.

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В качестве работодателя в описании вакансии указана «Российская Федерация». Других предложений этот наниматель на сайте не размещал. В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), который в действительности отвечает за контракт с главным тренером национальной сборной, не ответили на звонки «Ленты.ру».

Об уходе прежнего тренера сборной стало известно 8 июля. Тогда в РФС заявили, что решение о расторжении контракта принято совместно со Станиславом Черчесовым, возглавлявшим команду с 2016 года. Бывший главный тренер покинул свой пост на фоне неудачи сборной на чемпионате Европы.

