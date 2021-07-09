Футболист сборной России обратился к Черчесову

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия обратился к бывшему тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. Пост доступен в Instagram спортсмена.

27-летний Джикия поблагодарил Черчесова за возможность сыграть в матчах с «лучшими сборными мира» и за годы совместной работы. Защитник национальной команды также упомянул, что тренер оказывал ему поддержку перед чемпионатом мира в 2018 году.

8 июля Черчесов покинул пост главного тренера сборной. 57-летний специалист отказался от пяти миллионов евро неустойки. Контракт с тренером был рассчитан до декабря 2022 года.

Джикия выступает за сборную с 2017 года. Он выступил с национальной командой и на чемпионате Европы-2020. Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира.

С 2017 года Джикия защищает цвета столичного «Спартака». В составе москвичей он стал чемпионом России.