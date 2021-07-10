Назван лучший футболист сборной России на Евро-2020

Форварда российской сборной Артема Дзюбу назвали лучшим игроком сборной России, согласно версии портала WhoScored.

Отмечается, что нападающий петербургского «Зенита» получил 6,93 балла. Дзюба сыграл на Евро-2020 три матча, забив один мяч. Второе место в рейтинге лучших российских игроков на чемпионате Европы занял Далер Кузяев с результатом 6,90 балла. Тройку сильнейших игроков замкнул голкипер Матвей Сафонов (6,84).

На групповом этапе чемпионата Европы российские футболисты проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0) и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B. После провала команды уволили главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом и занялись поисками кандидатов на замену.

Заключительный матч турнира, на котором встретятся Англия и Италия, состоится 11 июля. Сборные выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.