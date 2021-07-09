Дзюба обратился к уволенному с поста главного тренера сборной России Черчесову

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба в Instagram обратился к Станиславу Черчесову, уволенному с поста главного тренера национальной команды.

Форвард «Зенита» поблагодарил специалиста за совместные годы работы, а также за высокий результат команды на чемпионате мира-2018 и выход в финальную стадию Евро. Он также выразил сожаление по поводу выступления россиян на европейском первенстве.

«Мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность», — добавил Дзюба. Он также пожелал тренеру всего наилучшего и успехов в дальнейшей карьере.

Об увольнении Черчесова стало известно ранее 8 июля. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом. Бывший тренер сборной отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.

