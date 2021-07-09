Марио Фернандес допустил уход из сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес допустил уход из национальной команды. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что существует вероятность, при которой болельщики больше не увидят его в футболке сборной. Фернандес также подчеркнул, что планирует завершить карьеру в 33 года. «Я понимаю, что играю на сверхвысоком уровне и, чтобы соответствовать этим критериям, моя физподготовка должна быть запредельной», — добавил защитник.

Фернандес также заявил, что пока не решил, чем будет заниматься по окончании футбольной карьеры. Он отметил, что находится в поисках и обсуждает возможные варианты с женой.

На чемпионате Европы 30-летний Фернандес провел три матча и не отметился результативными действиями. Фернандес родился в Бразилии, а российский паспорт получил в 2016 году. Всего защитник провел 32 матча в составе национальной команды, в которых забил пять мячей.