Кремль оценил возможное назначение иностранца тренером сборной России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на возможное назначение тренером сборной России по футболу иностранного специалиста. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что не против такого развития событий. «Главное, чтобы сборная у нас играла», — добавил Песков. Представитель Кремля также отметил, что вопрос с назначением нового тренера должны решать футбольные власти.

Об уходе Черчесова из сборной стало известно 8 июля. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом. Сообщалось, что бывший тренер национальной команды отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.

За два дня до этого стало известно, что РФС рассматривает возможность приглашения тренеров-иностранцев на пост наставника сборной страны. Среди них назывался возглавлявший сборную Германии Йоахим Лев и главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.