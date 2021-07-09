В оргкомитете Евро назвали Черчесова символом ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной футбольной команды. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер назвал специалиста символом чемпионата мира 2018 года, так как сборная России хорошо выступила на турнире под его руководством. Он также отметил, что у Российского футбольного союза (РФС) были основания для принятия решения об увольнении Черчесова.

Сорокин заявил, что относится к Черчесову с большим уважением. Он также пожелал увидеть преемником тренера российского специалиста.

Об увольнении Черчесова стало известно ранее 8 июля. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом. Бывший тренер сборной отказался от неустойки и поблагодарил всех за поддержку.