Дзюбой заинтересовался зарубежный клуб

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в покупке форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает Twitter Fotomac.

По информации источника, на данный момент зарубежный клуб только готовит предложение по сумме трансфера петербуржцам и финансовой составляющей контракта для игрока. Соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает через год. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 32-летнего россиянина в 11 миллионов евро.

На чемпионате Европы Дзюба в составе сборной России провел три матча. Форвард отметился одним голом с пенальти и сделал одну результативную передачу. Команда прекратила выступление на групповой стадии.

«Фенербахче» в минувшем сезоне чемпионата Турции занял третье место. Команда получила право выступить в квалификации Лиги Европы.