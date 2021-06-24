Два россиянина вошли в топ-100 лучших футболистов группового этапа Евро

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба и полузащитник команды Далер Кузяев вошли в топ-100 лучших игроков группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщаетcя на сайте статистического портала WhoScored.

Капитан россиян по итогам трех матчей получил среднюю оценку 6,93 и расположился на 84-й позиции. Кузяев занял 91-е место с оценкой 6,90.

Лучшим игроком по версии портала стал полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне (8,84), за ним расположился капитан португальской национальной команды Криштиану Роналду (8,06). Третье место занял Френки де Йонг (7,87) из сборной Нидерландов.

Сборная России заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф Евро. Дзюба на турнире забил один мяч и сделал голевую передачу. Кузяев не отметился результативными действиями.