Стали известны подробности увольнения Черчесова

Стали известны подробности увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Их приводит «Чемпионат.com».

По информации источника, об увольнении Черчесов узнал ранее 8 июля. Он встретился с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым, который сообщил ему о решении. При этом стороны еще не обсуждали условия расторжения контракта.

Об увольнении Черчесова стало известно 8 июля. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом и занялись поисками кандидатов на замену.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.