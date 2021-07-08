В РФС заявили о необходимости сохранения Черчесова на посту тренера сборной

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович рассказал о необходимости сохранения Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, менять тренера накануне решающих матчей квалификации чемпионата мира рискованно. «Надо определиться, чего мы хотим. Обновления — одно, расправы — другое, на чемпионат мира — третье», — добавил Гершкович. Он также отметил, что пока не видит кандидатов на смену Черчесову.

Сборная России на чемпионате Европы потерпела два поражения в трех матчах группового этапа. Команда заняла последнее место в квартете и не вышла в плей-офф.

Черчесов отказался подавать в отставку после турнира, а РФС, по сообщениям СМИ, ищет ему замену.