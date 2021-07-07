Роднина оценила необходимость отставки Черчесова

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила необходимость отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По ее мнению, причина неудачного выступления команды на чемпионате Европы заключается в низком классе игроков. Спортсменка также призвала реформировать подготовку игроков, начиная с самого юного возраста.

«Вы можете поменять тренера, но команду-то вы не поменяете. Разве есть игроки лучше? Нет. При чем тут тренер, если нет футболистов?» — добавила Роднина. По ее мнению, на чемпионате Европы российские игроки показали все, что умеют, поэтому ругать их бессмысленно.

Сборная России на чемпионате Европы потерпела два поражения в трех матчах группового этапа. Команда заняла последнее место в квартете и не вышла в плей-офф.

Черчесов отказался подавать в отставку после турнира. При этом ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) ищет ему замену.