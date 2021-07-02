Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила желание фигуристки Евгении Медведевой заняться парным катанием. Ее слова приводит Sport24.

Роднина осудила поведение Медведевой фразой «мозги нужны другие». «В детстве же тебе не страшно идти на выбросы и подкрутки. А в женином возрасте уже думаешь: "Оно мне надо?"», — посчитала депутат. По ее мнению, заявления фигуристки больше похожи на шоу и саморекламу, не имеющие никакого отношения к спорту.

До этого Медведева заявила о своем желании научиться парному катанию и начала тренироваться вместе с Александром Энбертом. Она выступит в шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».

Фигуристка пропустила сезон-2020/2021 из-за травмы и не попала в состав сборной России на следующий сезон. Она является двукратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане.