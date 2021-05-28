Тарасова предрекла Загитовой и Медведевой поражение на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила перспективы Алины Загитовой и Евгении Медведевой в случае их участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалист отметила, что в России хватает других спортсменок, которые могут выступить на Играх. «Ну выступят Евгения и Алина, но проиграют же другим фигуристкам. А им это надо?» — добавила Тарасова.

Тренер заявила, что сейчас спортсменки участвуют в роскошных шоу и имеют большой успех, что является логичным продолжением их карьеры. «Попробуйте с четырех до 20 лет пахать как лошадь. Задыхаясь и умываясь соплями», — добавила специалист.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустила сезон-2020/2021 из-за травмы и не попала в состав сборной России на следующий сезон.