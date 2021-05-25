Роднина рассказала о попытках помирить ее с Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала о попытках помирить ее с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Интервью со спортсменкой опубликовано на канале Василий Конов в YouTube.

Кто конкретно предпринимал такие попытки, фигуристка не уточнила. «То были потуги нас помирить, то были потуги нас как-то объединить, но мы разошлись. Знаете, есть Северный полюс, а есть Южный», — заявила Роднина.

Конфликт между Тарасовой и Родниной продолжается не первый год. В начале мая последняя отказалась считать специалиста своим тренером. В ответ Тарасова назвала фигуристку дурой.

Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974-го по 1980-й. Под руководством тренера они стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.