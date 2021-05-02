Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на высказывания трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о совместной работе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова назвала Роднину дурой. Тем самым она ответила на заявления чемпионки о том, что та не была для нее хорошим тренером.

Ранее 2 мая Роднина заявила, что отказывается считать Тарасову своим тренером. Она посчитала, что во время их совместной работы ее багаж знаний и техники был больше, чем у тренера.

Конфликт между Тарасовой и Родниной продолжается не первый год. Так, в 2020 году тренер пожалела Роднину и назвала ее дурой законченной.

Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974-го по 1980-й. Под руководством тренера они стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.