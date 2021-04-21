Украинская олимпийская чемпионка пожаловалась на угрозы после критики Тарасовой

Украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл в комментариях в Instagram пожаловалась на угрозы после критики в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Баюл обратилась к журналисту Валерию Мякотенко, который через подругу спортсменки Наталью Шляпникофф призвал ее не давать плохих комментариев о Тарасовой. Бывшая фигуристка обратила внимание на то, что в Facebook журналист хвалит ее, а за спиной критикует. «Не надо мне угрожать через моих друзей», — написала она.

9 апреля Баюл в в Instagram назвала Тарасову жадной до денег, вспомнив, как та в 1990-е обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду. После этого тренер Александр Жулин заявил, что своими выпадами украинка пытается вернуть ушедшую популярность.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).