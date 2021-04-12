Жулин назвал причину обвинений олимпийских чемпионок в адрес Тарасовой

Тренер Александр Жулин назвал причину обвинений в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в воровстве от олимпийских чемпионок Оксаны Грищук и Оксаны Баюл. Его слова приводит Bookmaker-ratings.

Жулин посчитал, что Баюл и Грищук пытаются вернуть ушедшую популярность. «Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливые в жизни. Им нечем заняться. И они занимаются склоками», — заявил он, добавив, что Тарасова не будет реагировать на выпады бывших спортсменок.

11 апреля Грищук обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасным человеком. Спортсменка сравнила тренера со змеей и написала, что та «планировала, как ее ободрать и все у нее забрать». До этого Баюл назвала тренера жадной до денег, вспомнив, как та в 1990-е обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду.

Грищук выступала в спортивных танцах на льду с Евгением Платовым. Они стали первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года.