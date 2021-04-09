Украинская олимпийская чемпионка назвала Тарасову жадной до денег

Украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл в комментариях в Instagram раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

Баюл назвала тренера жадной до денег, вспомнив, как та в 1990-е обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду. «Она работала со всеми, кто мог платить. А теперь корчит из себя: "Люблю Россию". Деньги она любит, а не Россию…» — написала фигуристка.

8 апреля Тарасова отреагировала на обвинения от Баюл в адрес фигуристки Алины Загитовой о плагиате фасона ее платья. Тренер заявила, что Баюл уже больше 20 лет не выступает и решила напомнить о себе таким неприятным способом, добавив, что украинка и раньше безобразно высказывалась о других фигуристах.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).